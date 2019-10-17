Ahmet Ürkmezgil: 'Beşiktaş senede 15-16 milyon TL kazanacak'





Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi ve salı günü açılışı yapılan Fulya AVM ile ilgili bilgi verdi. Beşiktaş'a kalıcı bir eser bırakmak için Fulya AVM'nin yapımında sorumluluğu üstlendiğin kaydeden Ürkmezgil, "Başkan bu işi yapmayı isteyip istemediğimi sordu. Çok istiyordum. Buranın yapımı için çok uğraştım. AVM için canımı verecektim neredeyse. Gece yarılarına kadar çalıştım. İnsanlara kalıcı bir şeyler bırakmak önemli. İnsanlar burada bir alışveriş merkezi olduğunu bilmiyordu. 23 milyon TL harcadık ve burayı işlevsel hale getirdik. 55 tane dükkan var, bir kısmını kiraya verdik, kalanlar için de çeşitli markaların talebi var. Yıl sonuna kadar onları da tamamlarız. Her şey tamamlandığında Beşiktaş buradan yıllık 15-16 milyon TL gelir elde edecek" diye konuştu.