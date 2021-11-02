Karaköprü Belediyespor maçında penaltı kaçırdıktan sonra oyundan alınırken öfkeyle direkt soyunma odasına gitmeye çalışan, teknik heyet kendisine engel olunca formasını çıkarıp yedek kulübesine atarak taraftarın büyük tepkisini çeken Doğukan İnci de süresiz kadro dışı bırakıldı. Kadronun 29 kişi olması nedeniyle sağlıklı antrenman yapamamaktan şikayet eden Ahmet Taşyürek, gençlerden Mert, Batuhan Kara ve Mustafa Çalışkan'ı da altyapıya yolladı.

DOĞUKAN NEREDEN NEREYE

Karşıyaka'da bir dönem Türk futbolunda geleceğin yıldız adaylarından biri olarak anılan 22 yaşındaki Doğukan İnci, henüz ilk devre bile bitmeden aynı sezon içinde ikinci kez kadro dışı kaldı. Altınordu'dan altyapısına geldiği Karşıyaka'da 2018 yılında profesyonel olan Doğukan, 2018-2019 sezonunda 6 gol, 2019-2020'de ise 14 gol attı. Performansının ardından adı Beşiktaş dahil birçok Süper Lig kulübüyle anılan genç futbolcu, geçen sezon yaşamaya başladığı düşüşü bu yıl da sürdürdü. Geçen sezon aylarca suskun kalıp lig boyunca 6 gol atabilen forvet, bu sezon 3'üncü Lig'de 6 maçta skor üretemedi.

Disiplinsiz tavırları yüzünden sezonun 3'üncü haftası öncesi o dönem teknik direktör Cüneyt Biçer tarafından kadro dışı bırakılan Doğukan, ardından yönetim tarafından affedilmesine rağmen bulduğu şansı yine iyi kullanamadı. Son 4 maçtır yine suskun kalan Doğukan'la Karaköprü önündeki penaltı krizi sonrası ipler koptu. Sezon başında takımdan ayrılmak istediğini bildirip bir süre antrenmanlara çıkmayan Doğukan, bir dönem İzmir ekibinin en önemli yıldızıyken çabuk gözden düştü. Doğukan'ın özel hayatı nedeniyle de daha önce sık sık uyarıldığı öğrenildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)