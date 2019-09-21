Ahmet Taşyürek: Kötü oynarken de 1 puan kazanmak değerli

TFF 1. Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor’da teknik direktör Ahmet Taşyürek, ilk dakikalarda yaşanan sakatlığın oyun planlarını altüst ettiğini ancak son dakikada alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Taşyürek, müsabakanın orta hakemi ile dördüncü hakeminin birbiriyle çeliştiğini belirterek, "Bir hafta boyunca ’Ne oynayacağız?’ diye çalışıyorsunuz. Fakat ilk dakikalarda Gimbert’in yaşadığı sakatlık bütün oyun planımızı altüst etti. Netice itibarıyla kötü oynarken de mağlup olmadan 1 puan kazanmak değerli." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor taraftarlarından tribünleri doldurmalarını isteyen Ahmet Taşyürek, şunları kaydetti:

"Çünkü bugün biz sahada 11’e 11 oynamadık. Hedeflerimiz varsa bu tribünleri doldurmalarını bekliyorum. Deplasmana gittiğimizde taraftar baskısından dolayı olmadık kararlarla karşılaşıyoruz. Bizim sahamızda çok kolay düdükler çalan hakemlerle oynamaya devam ediyoruz. 800-900 bin nüfusumuz var. 12’nci adama ihtiyacımız var."

Hakem yönetiminin önemine işaret eden Taşyürek, "Hakem faktörü çok önemli. Yumruk atıyor oyuncumuza, dönüp kulübeye küfrediyor, yardımcı hakem uyarıyor ’Küfretti.’ diye ancak orta hakem ’Ben duymadım.’ diyor. Ümit, çok kibar bir futbolcudur. Bazen oksijen gitmeyince böyle olabiliyor. Benim eleştirim oyuncuya değil. Kural vardır, uygulanması gerekir." diyerek sözlerini tamamladı.