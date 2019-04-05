Ahmet Taşyürek: Hedefimiz ilk 6 sırada tutunabilmek

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Taşyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde oynayacakları önlerindeki ilk dört maçta 6 puanlık karşılaşmalara çıkacaklarını dile getirdi.

Ahmet Taşyürek, play-off hattında çok sayıda takım olduğunu belirterek, "Takımlar o bölgeden kopmadı. Yaklaşık 9-10 takım ilk 6 için hedeflerini sürdürüyor. Bizim önümüzdeki 4 lig karşılaşması da 6 puanlık diyebiliriz. Biz bu maçlarda zirveyi de zorlayabiliriz, ilk 6’nın dışında da kalabiliriz. Hedefimiz ilk 6 sırada tutunabilmek." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir süreçte olduklarının altını çizen 45 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte çok başarılı olabiliriz ancak dışarıda da kalabiliriz. Oyuncularım hata yapılmaması gereken süreci oynadığının farkında. Milli ara bize ilaç gibi geldi. Umarım bunun faydalarını görürüz. İyi oynadığımız 45 dakikaları tekrar 90 dakikalara taşımamız gerek. Takım olarak deplasmanda daha rahat ve daha iyi oynuyoruz. Ben kalan maçlarda dış sahada 5 maça çıkacak olmamızı avantaj olarak görüyorum. Yeter ki içerideki 3 maçta hata yapmayalım."

Ahmet Taşyürek, rakiplerinin zorlu maçlarını geride bıraktığını vurgulayarak, "Hatayspor, form grafiği olarak üst seviyelerde. Üst sıralardaki en şanslı takımlardan biri. Daha kolay maçlar oynayacaklar. İlk 6 yarışını devam ettirmemiz adına bu maçı kazanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Karşılaşmanın kendisi için duygusal bir yanının da olduğunu vurgulayan Taşyürek, "Tabii Hatay benim şehrim, doğduğum büyüdüğüm yer. Beni Ahmet Taşyürek yapan yer. Bu, duygusal boyutu. Bir de ekmek yediğimiz, profesyonel olduğumuz bir nokta var. Bunlar asla birbirine karışmaz. Ayrı mecralar, ayrı gömlekler. Hatayspor, başarılı giden herhangi bir rakip. Kazanmak için sahada olacağız." şeklinde yorum yaptı.

"Yapılanma aşağıdan yukarı olur"

Ahmet Taşyürek, "1. Lig’de kaliteli futbolcular var. Yabancı serbestliğinden dolayı Süper Lig’de oynamış oyuncular da artık 1. Lig’de forma giyebiliyor. Yabancı sınırlaması 1. Lig’e kalite getiriyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunun sınırlamayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bir tuhaflık var. Süper Lig ve 1. Lig’de olan yabancı serbestliği, amatör liglerde yine var. Ancak 2. ve 3. Lig’de yok. Türkiye’nin şu an en büyük sorunu, kulüplerin dernekler statüsünde yönetilmesi ve yaşadıkları ekonomik zorluklar. Her aşamada artık profesyonellik var. Çoğu şey değişti. Yöneticilik anlamında bu işlerin belli noktalara ve kalitelere ulaştığında takımlar, ekonomik özgürlüklerini doğru bir şekilde sağladığında bunlara gerek bile kalmayacak."

Yukarı kademeden aşağıya doğru yapılanmanın doğru olmayacağını savunan Taşyürek, "Yabancı sınırlaması olduğu dönemde yurt dışına giden oyuncu sayısına bakalım. Bir de serbest olduğunda bakalım. Bir yere varamıyorsunuz. 3. Lig’de yaş sınırı var. Amatörde ise serbest. Yapılanma aşağıdan yukarı olur. Doğru bir şey yapılacaksa temelden yapacaksınız. Altyapıya olanak sağlayacaksınız, kaliteli hocalar vereceksiniz, gününde ödenen doğru maaşlar vereceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

AA