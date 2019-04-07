Ahmet Taşyürek: 'Görmeyen hakem var'

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın değerlendirmesini yapmak istemediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Bir şey söylemek istemiyorum. Buraya gelmek zorunda olduğum için geldim” ifadelerini kullandı.

"Görmeyen hakem var"

Mücadelede hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol ile ilgili gelen bir soruya ise, "Tartışılan bir şey yok. Görmeyen hakem var” yanıtını verdi.

İHA