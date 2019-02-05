Ahmet Taşyürek: ''Dar bir kadromuz var''

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, şunları söyledi:

''Dar bir kadromuz var''

''Baktığınız zaman Fenerbahçe, Trabzonspor gibi çok büyük camialarla oynuyoruz ve de ligle götürmeye çalışıyoruz. Cumartesi oynadık Salı günü kupa maçına çıktık Bugün geçişleri doğru yapabilseydik bizim adımıza iyi olacaktı. Takım savunmasını iyi yapıyoruz gol yemiyoruz ama hücum anlamında eksikleri vakit bulabilirsek çalışırsak daha iyi olacaktır. Trabzonspor ile oynuyorsunuz sonuçta. 0-0'da olsa 2-0'da olso buna avantaj deme şansınız yok. Trabzonspor'un bir sürü kaliteli oyuncusu var. Her açıdan sizden çok üstün takım. Bunun muhakamesi bile yapılamaz. Timur'un MR'ı çekilecek ve biz çıkarmak o sahada kalmak istedi ona da saygı duymak lazım. Israrla sahada kalmak istedi fakat çok da etkili olamadı. Zaten dar kadromuz var.''