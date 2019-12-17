Ahmet Örken, kariyerine Sapura takımında devam edecek

Ahmet Örken, İsrail’in ardından ikinci yurt dışı deneyimini Malezya’da yaşayacak.

Gelecek yıl Malezya’nın kıta takımı Sapura’da pedal çevirecek Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2020 sezonunda Malezya’nın Sapura takımında Asya ve Avrupa yoğunluklu yarışlarda mücadele vereceğiz. Sapura, 2019 sezonunu Asya klasmanını birinci olarak tamamladı. Güçlü bir takım. Böylesi büyük bir takımda yer almaktan dolayı mutluyum." diye konuştu.

"2020 sezonunda yeni bir heyecan beni bekliyor." diyen Ahmet, "Ülkem ve takımım adına büyük başarılara imza atacağıma inanıyorum. Türkiye’de yanlış anlaşılan bir durum var. Malezya’nın Sapura takımına transfer oldum. Yani kulübümü değiştirdim. Ülkemi değiştirmişim gibi algılanıyor. Türk Milli Takımı ile yarışmalara katılmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 2017’de etap ikinciliği elde eden Ahmet Örken, 2016 Rio Olimpiyatları’nda da Türkiye’yi temsil etmişti.

AA