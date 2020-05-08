Ahmet Önder, cimnastikte örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor

Ahmet Önder, Türk cimnastiğinin son dönemdeki gelişimi, hedefleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde geçirdiği süreç hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirlerine açıklamada bulundu. Türkiye’nin cimnastikte son dönemde büyük bir ivme yakaladığını aktaran milli sporcu, "Cimnastiğin ön plana çıkması bizi gayet memnun etti, moral ve motivasyon da sağladı. Son Dünya Şampiyonası’nda İbrahim Çolak kardeşimle tarihi bir başarıya imza attık. Eminim bu son olmayacak." dedi.

Ahmet Önder, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 4 cimnastikçinin temsil edeceğini vurgulayarak, "Cimnastikte son yıllarda çok gelişme kaydedildi. Bunun öncüleri olmaktan çok gurur duyuyoruz. Küçük kardeşlerimize örnek olduğumuz için çok mutluyuz. Erkek milli takımı olarak olimpiyatlara takım halinde gitmeyi hedeflemiştik. Maalesef o hedefi başaramadık. ABD, Çin, Japonya ve Rusya gibi ekol ülkelerin olduğu Dünya Şampiyonası’nda 2 madalya alarak sıralamada dördüncü olduk. Bu da Türk cimnastiğinin ne kadar iyi bir sevide olduğunun göstergesi. Bu başarının bir sonraki olimpiyatlarda katlanacağına eminim." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası’nın ardından ara vermeden olimpiyat hazırlıklarına başladıklarını aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:

"Federasyon Başkanımız Sayın Suat Çelen, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı’nın bir sözünü bize illeti. Kendisi ’Olimpiyatlardan bir yıl önce yapılan dünya şampiyonalarında madalya kazanan sporcular bir rehavete kapılıp olimpiyatlarda madalya alamıyor.’ demiş. Zaten bunun bilincinde olarak antrenmanlara kaldığımız yerden başladık. Olimpiyatlar da bir yıl ertelendi. Eminim bu da bizim için avantaj olacak. Hazırlıklarımızı tamamlamak için önümüzde bir yıl var. Zamanın ne kadar çabuk geçtiğini bildiğimiz için elimizden geldiğince hazırlanacağız."

"Tek düşündüğümüz şey olimpiyatlar"

Ahmet Önder, cimnastikte bu yıl organizasyonların yapılıp yapılmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu anlatarak, "Şu an tek düşündüğümüz şey, bir yıl sonra yapılacak olimpiyatlar. Zaten en büyük hedefimiz o olduğu için ona motive olmuş şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. En yakın yarışmanın ne zaman olacağı konusunda soru işareti var ama olimpiyatların hazırlığı devam ettiği için performansımızı arttırmaya odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı bu süreçte kendini değerlendirme fırsatı bulduğunu aktaran Ahmet Önder, "Bu süreçte çok hayal ettim ve eksik yönlerimi düşündüm. Bir sporcunun en büyük hayali olimpiyatlarda ülkesine madalya kazandırmaktır. Ben de küçüklüğümden beri bunun hayaliyle yaşıyorum. Bu süreç bittikten sonra elimden gelenin en iyisini ortaya koyarak ülkeme madalya kazandırmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Hiçbir şey salonun yerini tutmuyor"

Ahmet Önder, koronavirüs salgını nedeniyle alışılmışın dışında zor bir süreç yaşandığını dile getirerek, "Antrenörlerimizle evde online antrenmanlarımızı yaptık ama hiçbir şey salonun yerini tutmuyor. Verimli bir antrenman yapabilmek için aletlere çıkmamız gerekiyor. Formda kalmak için evde antrenmanlarımıza devam ettik. Gerçek hayattaki disiplinimizden uzak kaldığımız için ilk 1-2 hafta benim için zor geçti. Alışamadım. Antrenman yapmak için motive olamıyordum. Yeme içme alışkanlıklarımı düzenleyemedim. Beslenme de çok önemli. İlk başta zordu, sonra plan ve programımı ev hayatına adapte edince daha kolay oldu." diye konuştu.

Türkiye’nin salgına karşı iyi bir mücadele verdiğini vurgulayan milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler çerçevesinde süreci gayet iyi ilerletiyoruz. Tabii bu rahatlamamız için bir neden değil. Umarım en yakın zamanda normal hayatımıza tedbirli bir şekilde döneceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığından da bizi çok sevindiren bir haber geldi. Bakanlığımız, olimpiyat oyunlarına katılacak sporcular için salonların açılmasına izin verdi. Uzun bir aradan sonra salona döndüm. Bu gerçekten beni çılgına döndürdü. O kadar çok özlemişim ki resmen aletlere ve antrenmanlara saldırdım. Olimpiyatlar bir yıl ertelendi ama bu süreç bizi daha da istekli bir şekilde döndürecek. Olimpiyatlar için bir yıl daha fazladan çalışabiliriz. Bunu avantaja çevirebiliriz. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilirim."

Cimnastikte antrenmanların çok ağır olduğunu aktaran Ahmet Önder, "Üç haftaya kadar toparlayacağımı düşünüyorum. Eski formuma yakın bir düzeye gelebilirim. Profesyonel sporcular için sadece antrenman yeterli olmuyor, dinlenme süreniz, yeme ve içme alışkanlıklarınız da toparlanmaya ve performansınıza dönmeye yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.