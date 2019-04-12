Ahmet Önder Avrupa üçüncülüğünü kaçırdı

Polonya’nın Szczecin kentinde gerçekleştirilen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nın 3. gününde, erkekler genel tasnif, final müsabakaları yapıldı. Ferhat Arıcan ile Ahmet Önder’in 7 final başarısı gösterdiği şampiyonada iki sporcumuz da dün genel tasnif yarışlarında madalya şansı aradı. Elemeleri 84.798 puanla 3. sırada bitiren 22 yaşındaki Ahmet Önder finalde kürsü şansını kıl payı kaçırdı. Elemelerde daha başarılı olduğu yer ve kulplu beygirde düşük puanlar alan milli cimnastikçi, paralel barda 15.000 puan alarak ilk 3 şansını yakalamaya çalışsa da yetmedi.

Genel tasnifteki en iyi derece

Ahmet Önder, Avrupa 3.’lüğünü 0.10 gibi az bir farkla kaçırdı ve 84,299 puanla 5. sırada yer aldı. Elemeleri 5. bitiren Ferhat Arıcan ise şampiyonayı genel tasnif, 82.265 puanla 10. sırada tamamladı. 2017’de dünya 9.’luğu bulunan Ahmet Önder’in Avrupa’da genel tasnifteki bu başarısı Türk cimnastiğinin en iyi derecelerinden biri olarak tarihe geçti. Öte yandan kürsünün ilk iki sırasında Rus sporcular yer aldı. Nikita Nagornyy 88.665’le 1., Artur Dalaloyan 87.832 puanla 2. ve Kıbrıs’tan Marios Georgiou 84.398’le 3. oldu. İki sporcumuz bugün ve yarın bireysel aletlerde madalya için mücadele edecek.