Yeni sezon öncesi Erzurum'da hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği'nde forma giyen 26 yaşındaki Ahmet Oğuz, geçen yıl küme düştüklerinde çok üzüldüğünü belirtti. Ahmet, "Buraya 2002 yılında girdim. Buranın evladıyım. Gençlerbirliği'nin çok uzun yıllar Süper Lig serüveni vardı. Düşmesi beni çok üzdü. Ertesi sene Süper Lig'e çıkmayı boynumuzun borcu olarak görüyorduk ve bunu başardık" ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA HOCA GENÇLERE ŞANS VERMEYİ SEVER"

Teknik direktör Mustafa Kaplan'ın gençlere çok önem verdiğini de dile getiren Ahmet Oğuz, "Benim zamanımda 5 oyuncu A takıma çıktı. Şu anda hepsi farklı takımlarda iyi oynuyorlar. Mustafa hocayla birlikte yine 5-6 oyuncu A takımla beraber. İnşallah onlar da iyi çalışıp burada kalıcı olurlar. Mustafa hoca onlar için bir şans. Mustafa hoca gençlere şans vermeyi sever. Biz bunları zamanında değerlendirdik. Şimdi sıra diğer arkadaşlarda. Mustafa hoca ile çalışmak zevklidir. Antrenmanlarında sıkılmazsınız" diye konuştu.

"ÖNCE KENDİMİZİ SAĞLAMA ALMALIYIZ"

Gelecek sezon çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Oğuz, "Alttan gelen bir takım olarak kendimizi sağlama almak zorundayız. Yeni bir sayfa açtık, dikkatli olmalıyız. Gençlerbirliği, koşan, savaşan, oyun bozan ve kazandığı zaman da oynamaya çalışan bir ekip olacak" dedi.

"ŞU ANDA BANA GELEN BİR TEKLİF YOK"

Hakkında çıkan transfer dedikodularına da cevap veren genç oyuncu, "Biz profesyonel oyuncularız. 2 yıllık kontratım var. Haberler çıkması sevindirici. Net bir şey olmadığı için, profesyonel bir oyuncu olarak burada çalışıyorum. Şu anda bir teklif yok açıkçası" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIM"

Milli takıma tekrar seçilmek için çok çalışması gerektiğini vurgulayan Ahmet Oğuz, "Ben milli takıma 3 yıl önce seçilmiştim. Fatih hoca çağırmıştı. O havayı bile solumak çok güzeldi. Gönül isterdi ki forma şansı bulayım ama ondan sonraki süreçte bir daha gidemedim. Suçu kendimde aramalıyım, daha çok çalışmalıyım demek ki. Güzel bir jenerasyon var. İzlerken keyif alıyorsunuz. Ben de tabii ki bu kadroya dahil olmak isterim" diye konuştu.

"İRFAN CAN'A AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR"

Şu anda Başakşehir'de forma giyen Gençlerbirliği'nden takım arkadaşı İrfan Can Kahveci ile çok yakın olduklarını ifade eden Oğuz, "İrfan Can benim kardeşim. Kendisini çok geliştirdi, iyi de oynuyor. Ona Avrupa'dan teklifler var, biliyorum. Kariyeri açısından bence Avrupa'da devam etmeli" açıklamasını yaptı.

"DORTMUND'TA OYNAMAK BENİM HAYALİM"

Hayalinin Alman ekibi Borussia Dortmund'ta oynamak olduğunu söyleyen Oğuz, "Benim de bir hedefim var; Dortmund'ta oynamak isterim. Hiçbir şey için geç değil. İlla ki üç büyükler olacak değil. Anadolu takımlarından yurt dışına giden birçok arkadaşımız var. Neden olmasın" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR ORTAMIMIZ VAR"

Kampın çok iyi gittiğini dile getiren Ahmet Oğuz, "Şu an genç arkadaşlarla birlikteyiz. Geçen sene yaş ortalamamız 29.7'ydi bu sene ise 24.9. Çocukları altyapıdan zaten tanıyoruz, onlara yabancılık çektirmemeye çalışıyoruz. Güzel bir ortamımız var" şeklinde konuştu.

DHA