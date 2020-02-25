Ahmet Nur Çebi’ye PFDK şoku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünün sportmenliğe aykırı açıklamalar ile Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK’ye gönderildiği kaydedildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi de internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim oldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandıldı:

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 21.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.02.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.