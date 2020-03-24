Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’in geleceğiyle ilgili ilginç bir öneride bulundu. Başkan Çebi, “Bence bu lig tamamlanamazsa, oynanmamış sayılmalı. Bu olay Allah korusun Temmuz ve Ağustos’a kadar uzarsa noktayı koymak gerekir. Avrupa’ya gidecek takımlar da belirlenir. Türk takımlarının son 5 yıldaki dışarıda elde ettikleri puanlara bakarak Avrupa’da temsil edebilecek takımları gündeme getirirsin. Avrupa’da elde edilecek gelirler ise kardeş payı olarak paylaşılır. ‘Hepimiz kardeşiz’ demiyor muyuz? O zaman gelirler de paylaşılır. Önemli olan birlik beraberlik” ifadelerini kullandı.

Çebi’nin bu ilginç önerisi üzerine Türk takımlarının son 5 yıldaki Avrupa’daki puanları incelendi.

Trabzonspor son sırada

Beşiktaş 5 senede 54 bin puanla Türkiye’nin en çok puan toplayan takımı durumunda. İkinci sırada ise F.Bahçe bulunuyor. Kanarya’nın puanı ise 31 bin 500… G.Saray’ın 5 yılda topladığı puan ise 23 bin 500… Başakşehir ise 5 yılda tam 21 bin 500 puan topladı. TFF 1. Lig’de mücadele eden Osmanlıspor 8 bin puanla 5. sırada… Bu sezon Süper Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 5 yılda 7 bin topladı. Trabzonspor ise 4 bin puanla 7. sırada. Eğer böyle bir uygulamaya gidilirse şu anda ligin zirvesinde lider olarak yer alan Trabzonspor, Avrupa Kupaları’na katılamayacak. Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne giderken, Fenerbahçe de ülkemizi Devler Ligi’nde temsil edecek ikinci takım olacak. Galatasaray bu puan sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi’ne giderken, Başakşehir ve Konyaspor’a da Avrupa yolu açılacak.

Averajla mutlu son

Lig şu anki durumuyla tescil edilirse neler olacağı sorusunun da yanıtı bir hayli merak edilmekte. İşte sizler için neler olabileceğini de derledik. Puan eşitliği durumunda sezon sonunda iki takımın kendi aralarındaki averaja bakılıyor. Eğer farklı bir karar alınmazsa, ligin tescil edilmesi halinde, tamamlanmayan maçlar nedeniyle genel averaj dikkate alınacak Trabzonspor, averajla şampiyon olacak. Başakşehir 2. sıradan Devler Ligi’nin yolunu tutacak. Galatasaray 3. sıradan, Sivasspor ise 4. sıradan Avrupa Ligi’ne gidecek. Düşme hattında ise Yeni Malatya yine averaj farkıyla lige tutunacak, Rize ise Ankaragücü ve Kayseri ile küme düşecek.

Akşam