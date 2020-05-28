14 Mayıs'ta açıklanan testlerde sonucu pozitif çıkan başkan Ahmet Nur Çebi evinde 14 günlük karantinaya alınmıştı. Geçen hafta testleri negatife dönen başkan Çebi, yine de 14 günlük karantina süresini doldurma zorunluluğundan dolayı evinde istirahate devam etti. Karantina süresi yarın bitecek olan başkanın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek yoğun bir temponun içine girmesi bekleniyor.

Bu temponun bazı başlıkları ise futbolcularla yapılan ücret indirimi görüşmeleri, iç transferde Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba gibi futbolculara yapılacak yeni sözleşme görüşmeleri. Başkan Çebi, bunun yanı sıra futbolcu ve personelin alacakları ve transfer bütçesi için kaynak arayışına da girecek.









DHA