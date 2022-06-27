Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş 'ta zirveye ulaşacak kadro kurma çalışmaları devam ediyor.

Gedson ve Saiss'in ardından sıra golcüde

İlk olarak 23 yaşındaki Portekizli orta saha Gedson Fernandes ile Faslı stoper Romain Saiss'i transfer ederek kadrosuna ilk takviyeleri yapan siyah beyazlılar, golcü transferi için de listesinde isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

"Henüz kimse ile anlaşmadık"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, forvet transferinde gelinen son durumu açıkladı. Çebi, şu an kimse ile anlaşamadıklarını belirtirken, "Sürekli olarak basında bazı futbolcularla anlaştığımız yer alıyor. Henüz kimse ile anlaşmadık. Jackson Muleka ve Wout Weghorst ile görüşüyoruz ama transfer henüz bitmedi. Görüşmeler tam noktalanacak, menajerler sorun çıkarıyor. Menajerle anlaşıyoruz, bu kez futbolcunun ailesiyle ilgili bir şey oluyor. Bu işler kolay değil" dedi.

Ailemi unuttum"

Transfer görüşmelerinde ister istemez yer aldığını belirten Ahmet Nur Çebi, "Annem hastanede, babam da rahatsız. Onları dahi düzenli göremiyorum. Beşiktaşlılar merak etmesin, en iyisi gelecek. Ancak bu iş zaman işi, sabretsinler... Sosyal medya da yazılanlara bakmasınlar. İmza olmadan bitti demiyoruz" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)