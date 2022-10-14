Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

'TFF BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ PLANIM YOK'

Çebi, TFF başkanlığı için gelen soruya, "Bir önceki federasyon seçiminde orada görevlendirme ile ilgili talepler geldi. Benim önceliğim Beşiktaş'tı. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her vazife kutsaldır. Ancak Beşiktaş'ı sırtlanmam gerektiğini düşündüm. Geldim, devam ediyorum. Üç yıllığına buraya geldim. TFF başkanlığı ile ilgili planım yok. Beşiktaş başkanlığına 3 yıllığına geldim. Önümüzdeki TFF seçimleriyle ilgili bir planım yok. İsteğim, 3 yıllık süreyi tamamlamak ve Beşiktaş'ta görevimi yapmak" açıklamasını yaptı.

'VALERIEN ISMAEL İLE DEVAM'

'Valerien Ismael'e güvenmeye devam ediyorum. Bu sezonki şampiyonluğu Valerien Ismael ile kazanmaktan başka hiçbir planım yok. Bu planda devam ediyorum, fikrimi değiştirecek herhangi bir durum söz konusu değil.'

'YÖNETİME KARŞI TEZGAHLANMIŞ BİR KOMPLO VAR'

'Son zamanlarda algı operasyonu yürütülüyor. Valerien Ismael'in içine düşürülmeye çalışıldığı bir durum söz konusu. Bir sosyal medya, bir de basın tarafı var. Sosyal medyada yönetime karşı tamamen tezgahlanmış bir komplo var. Hocayla futbolcular arasında problem varmış gibi algı yaratılıyor. Bunu sosyal medyada yapanların, maddiyat karşılığında yürüttüğünü iyi biliyorum. 3 ay evvel seçime girmeyenler, şu anda takım başarısız olsun diye bekliyorlar. Bu sene en iyi takımın Beşiktaş olduğunu herkes biliyor.'