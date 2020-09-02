Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir okul töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’na, harcama limitleri konusunda itirazda bulunduklarını ve bir geri dönüş beklediklerini belirten Başkan Çebi , “TFF’nin kulüplere vermiş olduğu limitler var. Bu limitler dışında transfer yaparsanız, futbolcuya top oynatamıyorsunuz. Beşiktaş’ın limitlerine geldiğinizde şu anki limitler mevcut kadroya bile az. Bir iyileştirme bekleniyor. Bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütlerimiz var. Olması gerektiğini, Covid’in buna bir gerekçe olması gerektiğini federasyona ilettik. TFF, kurulları ile çalışıp, değerlendiriyor. Herkes transfer bekliyor ama limit olayı çözülmeden transfer olmaz” dedi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

"Limit sıkıntısı çözülmeden transfer yapmamız zor. Adımız limitçi başkana çıkmış, limiti ben koymadım ki!"

"TFF'nin verdiği limitler var, bu limitler tutmayınca getirdiğiniz oyuncuları tescil etmiyorlar. Beşiktaş'ın limitleri, şu an mevcut kadroya bile az geliyor. Bir iyileştirme bekleniyor. Bu iyileştirmenin olup olmayacağıyla ilgili endişelerimiz var."









'Gidecek oyuncularda ekonomik şartlarda anlaşamıyoruz'

"Bazı oyuncularımızın gitmesini istesek de ekonomik şartlarda anlaşamıyoruz. Transfer görüşmesi yaptığımız 7-8 tane oyuncu var. Transferde önceliğimiz santrfor, sağ bek ve kanat bölgesi."

"TFF Lisans Kurulu bunu değerlendiriyor ama nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyoruz. Bu transfer limiti çözülmeden kadroya kimseyi katamayız. Bu borç bize miras olarak kaldı. Bazı oyuncuların gitmesini istiyoruz. '3'te 2'sini öderseniz, giderim' diyorlar."

'Önümüz açıldığında ihtiyaçlarımızı gidereceğiz'

"Transfer yapmak için konuştuğumuz, hocamızın oyun şekline göre kovaladığımız, takipte olduğumuz birçok sporcularımız var. En az yedi sekiz tane var. Umarım, önümüz açıldığında ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışacağız."







