Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Antalya'da kampta bulunan takımın yanına giden Çebi Caner Erkin transferi konusunda da bilgi verdi. İşte detaylar...









Charleroi'yı devirdi

Siyah-Beyazlılar, Antalya'daki ilk özel maçına çıktı. Charleroi ile karşılaşan Beşiktaş, şiddetli yağmura rağmen Jackson Muleka ve Tayyip Talha Sanuç'un golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılırken Belçika temsilcisinin tek golünü Amirhossein Hosseinzadeh kaydetti.

Gençlere milli davet

Beşiktaş Artaş U-16 Takımı'ndan 4 oyuncu milli takıma davet edildi. Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Furkan Çiftçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Ahmet Sami Bircan, U-16 Milli Takımı’nın 20-22 Aralık 2022 tarihlerinde deplasmanda İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer alacak.









Saiss ile özel görüşme

Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ve futbolcular, Fas Milli Takımı kaptanı Romain Saiss, görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Kendisinden beklentilerin Fas-Hollanda finali olduğu ileten Çebi ve Güneş, başarılı stopere başarı dileklerinde bulundu.

Çebi, "Hocanın 3-4 takviye fikri vardı. Tekrar oturup konuştuk. 14 yabancıya sahibim, kimi göndereyim? Ara dönemde futbolcu bulmak büyük bir sıkıntı. 6 maçı bir oynayalım, gerisine bakarız. Belki şüphe duyulan Dele Alli acayip performans sergileyecek, Masuaku da dizindeki sakatlık problemini aşacak." ifadelerini kullandı.

Orta sahaya Kanno iddiası

Arap basınından flaş bir iddia geldi. Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Mohamed Kanno ile Kara Kartal'ın ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Siyah-Beyazlı kulübe gitmek istediği de edinilen bilgiler arasında yer aldı. Kanno'nun, takımıyla 2.5 yıllık daha kontratı bulunuyor.

"Caner için 12 Ocak'a kadar vakit var"

Beşiktaş Başkanı, Caner Erkin için ise "Şu an bir şey söyleyemem. Dünya Kupası arasından sonra görmemiz lazım. 12 Ocak'a kadar vakit var sonuçta" dedi.

N'Koudou en geç haziranda yolcu

Bu arada Beşiktaş'ta 4 yıl önce Tottenham'dan transfer edilen ancak maliyetiyle performansı örtüşmeyen N'Koudou ile sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak. Yıldız futbolcuya, devre arasında teklif gelmesi halinde bu durum değerlendirilecek ve yerine takviye yapılacak kadar bir gelir elde edilmesi halinde gidişine onay verilecek. (Sabah)











