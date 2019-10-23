Beşiktaş taraftarları, kulübün bulunduğu mali krizi hafifletmek ve takıma destek olmak için sosyal medyada #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası başlattı.

Kampanyaya pazar günü başkan seçilen Ahmet Nur Çebi de destek verdi. Çebi 1903 forma aldı ve resmi twitter hesabından '1903’ten beri yazdığımız şanlı tarihimize #omuzomuzakartalyuvasına kampanyası ile yepyeni bir not düşüyoruz. Ben de @Besiktas ı yalnız bırakmayan taraftarımıza bu kampanyada 1903 forma alarak destek oluyorum' mesajını paylaştı.

Kampanyaya Serdal Adalı, Candaş Tolga Işık, Mustafa Sandal, Ali Naibi ve Tamer Kıran gibi Beşiktaş camiasının önde gelenleri destek verdi.