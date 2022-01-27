Beşiktaş 'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece yarısı 00:30 sularında Cümbüş Sokak'ta bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sayın Şafak kardeşimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Annesine, babasına, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Beşiktaş'a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız. Talihsiz bir olay. Çok üzüldüm. Kendisiyle 2-3 yıl çalışma arkadaşlığım oldu, rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor, takımı burada... Sevdiği renkler, Beşiktaş... Biz de camia mutlu olsun diye uğraşıyoruz. O da Beşiktaş'ın başarılı olmasını isterdi. Nur içinde yatsın" dedi.