Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fode Koita ile ilgili soruyla "Sonuç itibariyle Koita'nın adı geçiyor. Turgay Ciner bizim kulüp için önemli biridir. Kasımpaşa kulübünün sahibidir. Teknik heyetimizle görüşeceğiz. Böyle bir talep olursa gerekeni yaparız. Bir Beşiktaşlı'nın sıkıntıya girmesini istemediğim gibi Turgay Ciner'in de sıkıntıya girmesini istemem" dedi.

Ahmet Nur Çebi ayrıca "Mensah transferinin perde arkası çok uzun bir hikaye. Berna Hanım'la çok evvelden görüştüğümüzde bize, "Futbolcuyla yollarımızı ayırmaya karar verirsek öncelik sizindir" dedi. Sözüne sadık kalan bir Anadolu kadınıyla biz bu işi el sıkışarak hallettik. Anadolu'da bir laf vardır; 'Kızı binlerce kişi ister, bir kişi alır.' Galatasaray taraftarlarına şunu demek istiyorum: Bu bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur, yapamayan başarısız olmuştur. Galatasaray taraftarının yoğunlaşması gereken kişi Berna Hanım değildir. Kendi yöneticileriyle bu hesabı görmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.



