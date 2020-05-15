Dün corona virüs testi pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Çebi sosyal medyada yayınladığı mesajında, "Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim." ifadelerine yer verdi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin paylaşımı;

Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.

Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum.