Beşiktaş 'ın 2022 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Siyah-Beyazlılar'ın borcu açıklanırken Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Başkan Ahmet Nur Çebi hakkında söyledikleri damga vurmuştu. Daha sonra söz olan Ahmet Nur Çebi de Yamantürk'e cevap verdi. İşte detaylar...

BORÇ AÇIKLANDI

Beşiktaş'ta bugün gerçekleştirilen Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah - beyazlı kulübün güncel borcu açıklandı. Denetleme Kurulu'nun raporlarına göre Beşiktaş'ın güncel borcu 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL.

YAMANTÜRK'TEN SERT İFADELER

Beşiktaş ’ta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında Divan Başkanı Tevfik Yamantürk çok sert açıklamalarda bulundu. Eylül ayında 3 adaylı bir seçimde göreve tekrar geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Yamantürk, "Camia bizi yeniden göreve getirdi, 3 adaylı güzel bir seçim oldu. Demek ki bir önceki dönemde iyi intiba bırakmışız ki camiamız devam etmemizi istedi. Siz bize Beşiktaş'a emanet ettiniz ben de kendimi size emanet ediyorum. Son 3 aydır beni 3 kere kulüpten atmaya kalktılar" dedi.

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Kendisinin disipline verilmek istendiğini de söyleyen Başkan Yamantürk, "Beşiktaş'ı satın almaya kalkan zata söylediğim laftan dolayı bir arkadaşımız koştura koştura gidip sicile giderek seçime girmemem için beni disipline vermek istedi. Arkasından 30 Ekim'de sosyal medyada bir yorum yaptım. Başkana hakaret ediyorum diye düşünen genç bir arkadaşımız yine disipline vermeye kalktı. Ben kimseye hakaret etmem. Hakareti hak etmedikleri için değil. Okuduğunu anlamadığını düşünüyorum ya da ben kendimi ifade edemedim. Şenol hocayı bu yönetim mi yolladı ki şimdi geri getirince niye yolladınız anlamında başkana hakaret etti diyorlar. Şenol hoca bir önceki yönetim zamanında gitti. Bunu bile yakalayamıyorlar. Üçüncü olarak Haluk Karakurt beni disipline verdi. Kendisini hoş görüyorum" açıklamasını yaptı.

BİRBİRİMİZLE ARKADAŞLIK, DOSTLUK ETMEYİZ

Fikret Orman döneminde birçok konuda görüşme yaptıklarını ifade eden Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamatürk, "Fikret Orman döneminde biz bazı şeyleri görüşüyordu ama maalesef bu başkanımızla bir bu görüşmeleri bitirdik. Bunu anlıyorum ama kabul etmiyorum. Başkanımız bana yardımcısını yolluyor ve yardımcısı bana 'Sen başkana karşısın' diyor. Benim başkana karşı olmam söz konusu olamaz ama ben düşündüklerimi söylerim, bu koltuk bu nedenle bana verildi. Aklımıza yatmayanlar var. 3 yılda 5 antrenör değiştirdi takım. Benim aklıma yatmıyor. Kendi şirketlerimizde bu kadar sık yönetim değiştiriyor muyuz. Biz yapsak, çalışanlar izin vermez. Kendi işyerimizde yapmadığımızı bize emanet edilen yerde nasıl yapıyoruz? Ahmet Nur Çebi Bey’e ben kendisini anladığımı söyledim. Bu çatı altında olmasak eminim ki ne o benimle, ne de ben onunla arkadaşlık, komşuluk yapmak istemeyiz. Hatta akrabalık dahi yapmak istemeyiz. Ama burası bize babadan miras kalmadı, çocuğumuza da miras bırakmayacağız. 70’inden sonra şöhret olmak isteyen insanları bana göndermeyi kabul etmiyorum. Bu makama saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

BORCU YÖNETECEK KİMSEYİ GÖREMİYORUZ

Beşiktaş’taki makamların, herkesin egosundan daha büyük olduğunu söyleyen Yamantürk, "Hep söylediğim bir söz var; egolarımız yönettiğimiz masanın menfaatinin gerisinde kalacak. Tevfik Yamantürk, şu masanın arkasında kalacak. Beşiktaş olmasaydı beni bu ülkede kim tanırdı, kim sallardı? Bu sadece benim için değil, seçimle buraya gelen herkes için geçerli. Yıldız gibi kayıp gideceğiz, kimimiz çok iyi hatırlanacak, kimimiz için de maalesef iyi şeyler söylemeyecek" dedi. Borcun yönetilemediğine de dikkat çeken Tevfik Yamantürk, "Borcu yönetmek, varlığı yönetmekten çok daha zor ve önemlidir. Borcu da bilgili, becerikli, alacaklıya güven verecek, iyi ahlaklı insanlar yönetir. Bir önceki başkan Fikret Orman yönetiminde 'Sizin yönetiminizde böyle insanlar var mı, bilmiyorum. Bizim oturduğumuz yerden görünmüyor' demiştim. 5 yıl geçti aradan, üzülerek aynı şeyi söylüyorum. Bizim kanattan bakınca yine bu insanlar görünmüyor" açıklamasında bulundu. Son olarak Yamantürk, "Gelirimiz aşağı yukarı 60 milyon Euro, takıma ödediğimiz maaş tutarı da 45 milyon Euro civarı. Ödediğimiz faiz 28 milyon Euro. 60 milyon Euro gelirle, 73 milyon Euro gideri nasıl karşılayacaksınız. Bunu gören insan, bu harcamalara devam eder mi? Bunu ben söylemeyeceğim de kim söyleyecek? İstiyorsunuz ki susalım, bildiğiniz gibi yapalım. O zaman lağvedin bizi. Alacaklılar çakıl taşı vermiyor, para veriyor. Gönül isterdi ki, biz bunları eskiden olduğu gibi ayda bir toplanarak başkana ve uygun göreceği arkadaşlara aktarabilseydik. Maalesef bu düzen kalktı. Bu yüzden düşüncelerimizi ancak sizlerin önünde paylaşabiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi divan kurulunda kürüsye geldi ve Tevfik Yamantürk'ün iddalarını yanıtlarken, Şenol Güneş ile ilgili iddialara da cevap verdi. Çebi'nin açıklamaları şöyle;

"KONUŞULAN ŞEYLER ÇOK AĞIRDI"

Divan Başkanı yaşça benden büyük olduğu için biraz kendimi frenleme ihtiyacı duyuyorum. Konuşulan şeyler, çok ağırdı. Neden yaptığını bilemiyorum. Sayın 2. Başkanım iki kere kendisinin yanına gitti. Engin Baltacı Bey, aile dostum, 'Müsaade edin gideyim' dedi. Başkanımız yardımcısını bana yolluyor. Yardımcısı 'Sen başkana karşısın' diyor. Ya ben neden başkana karşı olayım? Ama ben düşündüğümü söylemekle yükümlüyüm. Üç yılda beş antrenör değişti bu takım. Benim aklıma yatmıyor bu. Garip bir divan toplantısı oldu. KPMG raporu çıktı. Genel sekreterimiz istisnai durumların hepsini okudu ve gerekli yerlere gönderdi. Ayrıca bir hukuk bürosona gönderildi ve bu hukuk bürosu, gerekli davaları açmaya başladı. Bu davaların tamamı açılmadan, yasal olarak bunu değerlendiremeyiz.

"BİZ GELDİĞİMİZDE MAAŞLAR ÖDENMİYORDU"

Şenol Güneş buradan gitmedi, gönderildi. Artık bunları konuşmaya gerek yok. O artık teknik direktörümüz. İhtiyacımız olan bir süreçte ondan çok iyi faydalanacağımızı düşünüyorum. 3 sene önce biz geldiğimizde maaşlar ödenmiyordu, elektrik ödenmiyordu, bunlar çabuk unutuldu.

Ben 5 hoca değiştirmedim. Bir tanesi ben geldiğimde vardı zaten. Sonra Sergen Hoca kendisi gitmek istedi. Önder Karaveli altyapı hocasıydı. Şenol Hoca için 5. hoca diyorsunuz. Daha Şenol Hoca'yı değiştirmedik. Buraya geldiğimizde elektrik sorunu vardı, 6 aylık maaşlar ödenmemişti. UEFA'ya gitmek için borçsuzluk yazıları yoktu. Biz bu süreci, elimizi cebimize koyarak ve 675 milyon TL kefalet vererek ayakta tutmaya çalıştık.

ŞİDDETLE KINIYORUM

Bana 'Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın çocuğu' demişler. Size ne rahatsızlığı var bunun! Ben tabii ki buranın çocuğuyum. 'Trabzon'un çocuğu' dediğinde itiraz etmiyorsun da buna mı itiraz ediliyor? Ben kimseyle ortalık yapmayı düşünmüyorum, komşuluk yapmayı da düşünmüyorum. Bu abes kelimeyi de şiddetle kınıyorum. Kolum kırıldı, 3 kez covid oldum, herkes evinde otururken, ben buralarda koşturdum.

FAİZ BELİMİZİ BÜKÜYOR

540 milyon TL tazminat davası açıldığını ve bunu üst mahkemeye götürdüklerini ifade eden Çebi, "İlgili kişiler 'Siz bunu üst mahkemeye götürmediniz' demesin diye bunu üst mahkemeye taşıdık. Yargının karar vermesini engelleyecek bir şey yapmadık. 'Rapor aklanmak için bir vesiledir' demedim, 'Mahkemeler aklanmak için bir vesiledir' dedim. Biz elimizden geleni yapıyoruz, camianın hakkını koruyoruz. Biz geldiğimizde 92 milyon Euro olan takım bütçesini 45 milyon Euro'ya çektik. Burada 3 yıldan beri başkalarının imzaladığı kontratlarla kaldık. Artık bu yıldan sonra bizim imzaladığımız kontratlar olacak. Geldiğimizde 3 milyon borç vardı. Rakamlara bakınca benim dönemimde zarar 300 milyon TL'dir. Kendi dönemimle ilgili yapacağım her şeyi yaptım. Kulübün amatör sporlara harcamalarındaki açığı 12 milyon Euro'ydu. Şu anda 1 milyon Euro. 11 milyon Euro tasarruf etmişiz. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Altyapı dahil bütün amatör şubelerin giderlerini sırtladılar. Mali ve ekonomik durumu anlatabildim. 3 milyar TL borçtan kaynaklı büyük bir sıkıntım var. Bu faizleri taşıyamaz haldeyiz. Ekonomik anlamda kulübü iyi idare ediyoruz. Faiz yükü belimizi büküyor. 3 milyar olunca borç, aynı sesi çıkarmalıydık. Bunu Yalçın Ağabey yaptı, adamı görevden aldılar. Ben Beşiktaş'ta Beşiktaş için varım. Borçları kapatacağını söyleyen sayın Divan Başkanı bunu bir şekilde yapacaksa, onlara hizmet etmek boynumuzun borcu. Buraya gelir ve oturursunuz, biz de size gereken desteği veririz. Boyd, 180 milyon kulübe yük olmuştur. Ljajic, 220 milyon TL yükü. Lens'in 240 milyon TL. Douglas'ın 80 milyon. 700 milyon, kullanılamayan futbolculardan yapılmış bir zarar var.

GİTMEK İSTİYORUM

Camianın yüzde 90'ı tarafından desteklendiklerini ancak geride kalan yüzde 10'luk kesimin sesinin daha fazla çıktığını belirten Çebi, "Yüzde 90'lık arkadaşlarımız nerede, buradan bu sıkıntımı iletmek istiyorum. Kötü bir divan kurulu geçiriyorum. Müsaadenizle şu an için gitmek istiyorum. Hiç hoş olmayan bir tarzdaki konuşmayla, bu ortamın bu hale gelmesi, Beşiktaş'a yakışmamıştır. Bu konuyu irdeleyerek Beşiktaş'ın dışarıda tartışılabilecek kötü durumda olmasını istemiyorum. Şahsi itiş kakışı bir tarafa bırakıyorsanız, asıl fedakarlığı yapmış olursunuz. Ben de onu yapıyorum. Beşiktaş, yönetim kurulu olarak bize emanet. Bizden sonra başkaları görev alacak. Biz de onların yanında, ölçülü eleştirilerle, kimseyi aşağılamadan onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.





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