Süper Lig'e istediği girişi yapamayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a tam destek verdi. Özellikle milli ara sonrası Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını düşünen Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'yle kulüp arasında adeta mekik dokuyarak, teknik direktörünü bir an olsun yalnız bırakmıyor. Yalçın ile de görüşen Başkan, son dönemdeki tartışmalara takılmamasını istedi.

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Başarılı olacağına inandıklarını ve iki maçtan alınacak güzel sonuçlarla daha farklı şeylerin konuşulmaya başlanacağını belirten Başkan, Sergen Yalçın'a sonuna kadar kendisinin yanında olduğunu iletti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu tavrının da Yalçın'ı mutlu ettiği ve motivasyon sağladığı kaydedildi. (Sabah)