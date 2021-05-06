Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’de cumartesi günü Galatasaray’la oynayacakları dev derbi öncesinde FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği ilk günden beri şampiyonluk inancı taşıdığını söyleyen Çebi, “Yeni bir takım oluşturduk. Kulübün mali yapısı itibarıyla transferleri istediğimiz gibi yapamadık. Bizden önce yapılan sözleşmelerin yükünden kurtulmamız zor oldu. Hâlâ kurtulmuş değiliz. Ancak bu durum Beşiktaş’ın önünde engel olmaz. Şampiyonluk inancım o şartlarda neyse, şimdi de o. Takım, 13. sıradayken de şampiyonluğun en güçlü adayıyız ve şampiyon olacağız diye açıklama yaptım. O zamanlar, ‘Tribüne oynuyor’ dediler. Bizim bu tür işler ile alakamız olmaz. Sadece güvenip inandığımızı söyleriz. Arşivler ortada” ifadelerini kullandı.

‘Hocamızla yola devam’

Başkan, “Biz Sergen Yalçın ile kısa vadeli anlaşma yapmadık. Sergen, kulübün içinden gelen biri. Gerçekten zor bir kişilik. Herkesin çalışabileceği hoca değil. Ama önemli olan yaptığı iş. Sergen hoca işini kusursuz yapıyor. Biz, idari olarak imkanlar çerçevesinde çalışma ortamı yaratıyoruz. Beşiktaş’ın hoca problemi yok. Hocamızla yola devam edeceğiz. Bunun lig sıralaması ile de alakası yok” sözlerini sarf etti.

‘Göndermeden gitmem dedi’

Tecrübeli teknik adama güvendiklerini söyleyen Çebi, “Sergen ne diyor, ‘Göndermeden bir yere gitmem.’ Bizim de öyle niyetimiz yok, hiç de olmadı. Camia olarak şampiyonluğa odaklandık. Üç lig, bir de kupada final maçımız var. Hocamıza ve oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. İki kupayı kazanmak için yüreğimizi ortaya koyacağız. Bu zorlu süreçte çifte değil, üç bayram yaşayacağız inşallah” diye konuştu.

Orhan Yıldırım