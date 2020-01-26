Yeni teknik direktörü, Göztepe karşılaşmasından sonra yönetim kurulunda yapılacak oylamayla belirleyecek olan siyah-beyazlı kulübün patronu, “Hoca tercihinde tribünlerin sesine kulak vermeliyiz. Bizim bu kulübü yönetirken taraftarımızın istek ve görüşlerini de dikkate almamız lazım. Bana göre Sergen Yalçın hoca bu şansı hak ediyor” diye konuştu.

Abdullah Avcı ile yolları ayıran Beşiktaş’ta, Başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camianın efsane isimlerinden Sergen Yalçın ile her konuda prensip anlaşmasına vardı.

Taraflar arasında henüz ıslak imzalar atılmazken, Başkan Çebi’nin 1-2 gün içinde yönetim kurulunda gerçekleştirilecek oylamadan sonra Sergen Yalçın’ı resmen göreve getirmenin planlarını yaptığı aktarıldı. Yönetim kurulundaki bazı isimlerin Samet Aybaba’yı istediğini bilen Ahmet Nur Çebi’nin bu nedenle Sergen Yalçın’a henüz sözleşme imzalatmadığı vurgulandı.

Başka bir kulübe gitmemesi için Sergen Yalçın ile görüşerek prensip anlaşmasına varan Ahmet Nur Çebi, yakın çevresiyle yaptığı görüşmede Abdullah Avcı’nın yerine genç teknik adamı göreve getirmeyi düşündüğünü dile getirdi. Çebi’nin, “Hoca tercihinde tribünlerin sesine kulak vermeliyiz. Biz bu kulübü yönetirken taraftarımızın da görüşlerini dikkate almalıyız. Bana göre Sergen Yalçın bu şansı hak ediyor. Ancak elbette yönetim kurulundaki arkadaşlarımın fikri de çok önemli. Camia için ortak bir karar alacağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

‘Fikrimi söyleyeceğim’

Bu arada Sergen Yalçın’ın yapılan ön görüşmelerde para konuşmadığı ve takım harcama limiti sorunu yaşayan Beşiktaş’a gereken tüm kolaylığı göstereceğini dile getirdiği belirtildi.

Başkan Çebi, yaptığı açıklamada ise “Teknik direktör konusunda henüz karar vermedik. Pazartesi veya salı günü netlik kazanacak. Toplantıda kendi fikrimi söyleyeceğim. Ancak son kararı yönetim kurulu verecek” diye konuştu. (Skorer)