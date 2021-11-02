UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting'e konuk olacak Beşiktaş 'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Siyah Beyazlı ekibin Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Devler Ligi'nde şanssızlıklar yaşadıklarını vurgulayan Çebi, ''Üç maçımız istemediğimiz gibi gitti ama geri kalan üç maçımız var. Sakatlıklar, başladığımız günden beri yakamızı bırakmadı. Süper Lig'e etkisinden ziyade Şampiyonlar Ligi'ne de etki etti. Batshuayi'den, Pjanic'ten, Vida'dan, Rosier'den... Yine şanssızlıklar yaşamaya devam ediyoruz. '' dedi.









Süper Lig'deki hakem hatalarına da değinen ve VAR sistemi ile MHK'yı sert bir dille eleştiren Başkan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

'TFF, dikkat edip de becerebilse güzel olacaktı...'

''Ligin lideri olan Trabzonspor'la cumartesi günü maç yapacağız. O maç pazar günü olsun isterdik, niye cumartesi? Biz perşembe gece İstanbul'da olacağız, cuma günü evinde dinlenen oyuncuyu cumartesi maça çıkaracağız. TFF, dikkat edip de becerebilse güzel olacaktı ama anladığım kadarıyla yayıncı kuruluşun ısrarları var. Tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın maçları var, haklı olarak pazar günü oynuyorlar. Bir defaya mahsus bunu yapabilirdiniz.''

'Gereken yerlerde gereken tepkiyi gösteriyorum'

''Taraftarlarımız başkan çıksana, elini masaya vursana gibi söylemlerde bulunuyorlar. Tabii ki insanlar çektikleri acılara tepki gösteriyorlar. Taraftarıma sesleniyorum, ben gereken yerlerde gereken tepkiyi gösteriyorum.''

'Cüneyt Çakır seyrettiğini görmüyor, anlamıyor'

''Cüneyt Çakır, çok büyük hoca. Bir hoca, daha yepyeni biri VAR'da 'Gel buraya bak hoca' diyor. VAR protokolüne göre bir sakatlık var. O sakatlık da şu. Bariz bir şekilde, VAR hakeminin hatayı görüp çağırması lazım. Ne kadar bariz olduğu tartışılır. Cüneyt hoca, yardımcısını çağırıyor. Seyrettiğini görmüyor, anlamıyor. O zaman VAR hakeminin çağırmaması gerekiyor.''

'Her hakem problemi ayyuka çıktığında bir MHK kellesi kopuyor'

''VAR'ın olma nedeni, kusurları ortadan kaldırmak. VAR'a rağmen hatalar devam ediyorsa, bunun anlamı VAR olmaktan çıkar. Ki o VAR'daki hakem, Başakşehir maçında da bunları yaptı. Eğer VAR'a rağmen hata yapılıyorsa, VAR'ın hükmü kalmamıştır. Hakem konuları ne zaman bitecek... Her hakem problemi ayyuka çıktığında bir MHK kellesi kopuyor. Ya kardeşim, defalarca kez yenisini getiriyorsunuz, bu iş çözülmüyor. İşin kökünde yatan problemin TFF veya MHK olmadığını kabulleneceksiniz.''

'Aramızda abi kardeş ilişkisi var'

''Sergen Hocayla aramızda abi kardeş ilişkisi var. Ben ona güveniyorum. Hocanın buradan gitmesini istiyormuşum gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Hocam, burada istediği müddetçe görev yapacak. Sağlığı, iştahı, arzusu yerindeyse kalmak istediği sürece burada kalacak..''

'O arkadaş da otursun oturduğu yerde!'

''Maç sonrasında Galatasaraylı yöneticiler sağ olsunlar "Beşiktaş hakkıyla kazandı" dediler. Bugün bir Galatasaray Yöneticisi çıktı, "Galatasaray bu maçı haksız kaybetti" diyor. O arkadaş yanlış konuşmuş. O arkadaş otursun oturduğu yerde, mesleğini yapsın. Futboldan anlamadan konuşacağına kulübünün hukuki sorunlarıyla ilgilensin. Ayıp etmiş, başkanını zor durumda bırakmış, hoş olmamış yaptığı şey.''