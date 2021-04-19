Beşiktaş, Süper Lig’in 36. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan sabah antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ve mini kale maçla devam etti. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-Beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Sivas’a gidecek.

Cenk Sümer bilgi verdi

Kara Kartal’ın dünkü idmanını Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Demir ile futboldan sorumlu icra kurulu üyesi Cenk Sümer de izledi. Sürekli olarak takımın yanında olan Sümer, Başkan’a bilgi verdi. Antrenman sonrasında futbolcularla tek tek ilgilenen Başkan Çebi, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.



