Beşiktaş 'ta yeni yönetim yarın düzenlenecek toplantıyla görev bölümü yapacak. Daha önce ikinci başkanlık ve genel sekreterlik görevlerini açıklayan yönetimde en çok merak edilen konu futbol takımının başına kimin geçeceği.

Futbol A Takım ve altyapı Çebi'ye bağlanacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu dönem, bu göreve tek başına kimseyi getirmeme kararı aldı. Alınan karar gereği Futbol A Takım ve altyapının komple Başkan Ahmet Nur Çebi'ye bağlanacağı, yardımcısının da Asbaşkan Emre Kocadağ olacağı öğrenildi.

Transferde tek yetkili Çebi ile Kazancı

Ahmet Nur Çebi'nin ayrıca transferde de Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile beraber tek yetkili olacağı belirtildi. Yalnızca altyapıda eski yönetici ve altyapı sorumlusu Fırat Fidan'ın dışardan bir komite ile gençlerin yanında olacağı ifade edildi.(Ajansspor)