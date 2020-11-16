Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son dönemde Türk futbolunda tartışılan Koronavirüs nedeniyle sahaya çıkamayacak olan takımların hükmen yenik sayılması konusunu SABAH Spor'a değerlendirdi. Çebi'nin açıklamaları şöyle: "Şu an içinde bulunduğumuz durum böyle olduğu için söylemiyorum, bu kesinlikle haksızlık, adaletsizlik olur. Futbol emeğe dayalı, alın terine dayalı bir oyun. Pandeminin insanların başarılarını belirlememesi lazım."

ADALETLİ OLMANIZ GEREKİYOR

"İnsanların emeğine dayalı bir oyun oynuyorsunuz, spor yapıyorsunuz, terliyorsunuz, sonuca göre derecelendiriliyorsunuz. Futbol kulüplerini kontrol edilmesi çok güç olan bir şeyle derecelendiremezsiniz, bu haksızlık olur. Adaletli olmalısınız. Bu konu birçok spekülasyona sebebiyet verir. Testlerin aynı laboratuvardan yürütülmesi lazım. Kulağımıza bazı şeyler geliyor inanmak güç, doğru olup olmadığını bilmiyoruz."

DOĞRU UYGULANMIYOR

"Bazı kulüplerin testleri çok doğru bir şekilde uygulamadığı söyleniyor. Bu işin bir standardı olmalı, TFF de bunun takipçisi olmalı. Futbolcularımızla görüşüyoruz, hal hatırlarını soruyorum, durumlarını takip ediyorum. Pandemiye ait semptomları az çok hepsi geçiriyor ancak her geçen gün daha iyiye gidiyorlar, çok şükür. Her şerde bir hayır aramak lazım." (Sabah)