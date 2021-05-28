Sezonu 2 kupa ile kapatan Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, merak edilen soruları yanıtladı. Özellikle geçen yıl kiralık olarak forma giyen Ghezzal ve Rosier'in durumundan bahseden Çebi, transfer politikası hakkında da konuştu: "Mümkün olduğu kadar bu kadroyu korumak istiyorum. Bu benim ilk hedefim. Ghezzal ve Rosier için görüşmelerimiz başladı ama kendimi baskı altında hissederek yanlış transfer yapmayacağım. Abuk sabuk ücretlerle Beşiktaş'ı yormayacağım, dikkatli olacağım."

'Aramızı bozmak istiyorlar'

"İnşallah Sergen hocamız ile kimse aramızı bozmaz. Hocamız ile aramızı bozmak için çok uğraşanlar var. Başarımızı kıskanan, hocamızla aramızdaki ilişkiyi zedelemek adına yapılan şeyler bunlar. Ersin'e, Rıdvan'a, Larin'e teklif var. Futbolculara talep var. Çocuklar önce bize lazım, biz önce işimizi görelim, sonra değerlendiririz. Aboubakar'la görüşmelerimiz devam ediyor. Bizde çok uygun bir sözleşmesi vardı. Başarının karşılığında onun biraz artırılması gerekiyordu, adı üstünde biraz. 29 maçta kalmasının nedeni, sakatlığıydı."