Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, bu maç öncesinde ekibiyle birlikte Hatay'a gitti. Çebi, havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Galatasaray 'ın hakemlere gösterdiği tepkiye göndermede bulundu.

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMASI:

Sportif faaliyetlerin sahada olduğu onun dışında herkesin birbirini kucaklayacağı bir maç olmasını istiyoruz. Temennim kazanmak. Hatay, hoşgörü konusunda dünyaya örnek olabilecek bir ilimiz. Bu özelliğin spora da yansıması gerektiğini düşünüyorum. Hatay, bu konuda bize örnek olabilir. Hatay'da olduğu gibi herkes birbirine sevgiyle yaklaşmalı. Ancak hakemler konusunda hoşgörü olmaz. Onlar adaleti sağlıyorlar ve dikkatli olmalılar.





Herkesin hakemle ilgili serzenişi oldu. '1 yıl önce bu hakemleri değiştirelim, yenisi gelsin' demiştim. Gönderilen arkadaşlar geri geldi. O zaman şimdi zamanı değil diyenler şimdi şikayet ediyor. Yapılan bir yanlışa müdahale etmezsen yarın bu sizin de başınıza gelir. Galatasaray da şu anda bunu yaşıyor. Bu açıklamaların derbi öncesi hakemleri etkileyecek şekilde yapılmamasını diliyorum.

Galatasaray haksızlığa uğradığını iddia ederek serzenişte bulunuyor, muhtemelen canları yanmıştır. Ancak umuyorum bu süreç, Beşiktaş maçına yansımaz. Her iki taraf için de maç bittiğinde hakemlerden şikayet etmedikleri bir ortam olmasını diliyorum. Birinin bugün canı yandı deyip, eyyamcılık yapıp, öteki maçta o takıma sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız.





DURSUN ÖZBEK VE ERDEN TİMUR NELER SÖYLEMİŞTİ?

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Alanyaspor maçı sonrasında hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, "Daha önce TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye her şeyi gösterdik, her pozisyonda bize hak verdi. Peki sayın başkan, bunlar haklıysa, Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım dedim. Kendisinin de bununla mücadele ettiğini, bir kısmının önünü kestiğini ama bir kısmının da içeride olduğunu kendisi ifade etti. Sayın Büyükekşi'ye bunu hatırlatıyorum. Lütfen sözlerinizin arkasında durun. Bunun temizlenmesi için gerekeni yapın. Beni tanıyan herkes bilir. Kişisel, şahsi menfaatlerime uymayan konularda konuşma yapmam. Artık, bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Söyleminizin arkasında durun" dedi.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ise "Bilerek, kasten, planlı ve bilinçli şekilde bu hale geldi. Önce bu atamayla başladı. Galatasaray düşmanlığıyla, sadece Galatasaraylıların değil, herkesin bildiği bir hakemi böyle bir maça atadılar. Basın toplantısının her kelimesiyle arkasındayız. Sadece adalet istediğimizi söyledik. Türk futbolu için önemli bir basın toplantısıydı. Biz basın toplantısında bizim hatalarımızı da söyledik. Geçmişte bu yapıların Galatasaray'ın da dahil olduğu tüm takımların lehine hareket ettiğini de söyledik. Görüyoruz ki Türk futbolunun gelişimi için adalet arayışının karşılığında, TFF'deki insanlar bu adaleti istemiyor. Adaleti sağlaması gereken erk, operasyonla ceza veriyor." ifadelerini kullandı.



