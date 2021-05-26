Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, D-Smart’ta Gündem Özel programının konuğu oldu ve Posta Gazetesi spor yazarı Faik Gürses’in sorularını yanıtladı. İlk olarak teknik direktör Sergen Yalçın’la yola devam etmeyi hedeflediğini söyleyen Çebi, “Sergen Yalçın’ı göreve getirmeden önce de bu konu hep kafamdaydı.. Şimdi de biz Sergen hocamızla devam edeceğiz, niyetimiz o. Hocamızın da farklı düşüncede olduğunu zannetmiyorum. Tatil yapsın dinlensin, Onu çok seviyorum, sorun yaşayacağımıza ihtimal vermiyorum” ifadelerini kullandı.

‘Ghezzal’i son dakikada aldık’

Transfer konusuyla ilgili olarak da açıklamada bulunan Çebi, kadroda çok büyük bir değişim planlamadıklarını ancak ayrılan futbolcuların yerini yenileriyle dolduracaklarını söyledi. Başkan, “Transfer konularını hoca bilir, santrfor konusunda tedbirli olmalıyız, o bölge önemli. Ghezzal’ı son dakikada motor kurye ile yetiştirdik, kimse vazgeçilmez değildir. Parasını ödemeyeceğim abuk subuk rakamlarla futbolcu getirmeyeceğiz” sözlerini sarf etti.