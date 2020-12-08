Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlılar’ın gündemiyle ilgili olarak FANATİK’e önemli açıklamalarda bulundu.

Çebi, Süper Lig’de 3’te 3 yaparak iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bu pozitif görüntüyü sürdürmek istediklerini belirtti. Başkan, “Biz şimdiden konuşup stres yaratmak istemiyoruz ama Beşiktaş, her sezon şampiyonluğun en güçlü adayıdır. Yönetim olarak idari açıdan ne yapmamız gerekiyor ise fazlasıyla yapacağız. Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Hesapta olmayan kayıplarımız oldu. Yine olabilir. Futbolun içinde olan şeyler. Takıma da her toplantımızda söylüyorum. Biz sadece kendi işimize bakacağız. Futbolcunun görevi iyi çalışıp maça hazırlanmak ve kazanmak” dedi.

‘Vida ve Ljajic’in tutumu...’

Kulübün mali geleceği için önem arz eden Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ahmet Nur Çebi, “Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşmayı revize ediyoruz. Çok büyük kazanç olmasa da bu dönemde ne üretirsek iyidir” ifadelerini kullandı. Ekonomik olarak problem yaşadıkları dönemde bazı isimlerle sıkıntı yaşadıklarını belirten Başkan, “Bu süreçte bizlere olumlu yaklaşan çok oyuncumuz oldu. Aksi tutum sergileyen de var. Vida ve Ljajiç mesela. Ama yine de konuşuyoruz” yorumunu yaptı.

‘Talep gelirse takviye yapacağız’

Takımı güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen kulübün 1 numarası, “Ara transfer döneminde talep gelirse takviye yapmaya bakacağız. Şahsen takımın çok daha başarılı performans gösterme kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş Kulübü için her kim elini taşın altına koyarsa el üstünde tutarım. Bu kulüp hepimizin. Biz farklıyız. Taraftar ile statta bütünleşip birlikte başarıya yürüyen yapımız var” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım