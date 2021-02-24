Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz, takımda kalıp kalmayacağı konusu spor kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün önerdiği ücreti düşük bulduğu için sözleşme imzalamayan Toköz için en yetkili ağız son sözünü söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik koşullarını ve takım oluşturdukları ücret dengesini korumaya devam edeceklerini belirterek, Dorukhan Toköz'e taviz vermeyeceğini söyledi. Detaylar haberde...

"Beşiktaş bir handır, futbolcu yolcu"

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, “Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Bunu iyi düşünmek ve tartmak lazım. Uzun vadeli bakmak gerekir meselelere. Benim kendisine önerdiğim teklif orada duruyor. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun. İstediği parayı başkaları veriyorsa, gitsin alsın. Ben onu kesinlikle engellemem. Bizim vereceğimiz para belli. Oynarsa oynar, oynamazsa da oynamaz” dedi.

"Cenk Gönen örneği var ortada"

Eski kalecileri Cenk Gönen’i de hatırlatan Çebi, “O da Beşiktaş’ı bıraktı. Galatasaray'a gitti forma giyemedi. Yurt dışına da gitti ama oradan da doğru düzgün oynayamadan geri döndü. Dorukhan, geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sezon döndü ama hala da eski günlerine dönmüş görünmüyor” diye konuştu.





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