Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun bombası!

Beşiktaşlı eski yöneticinin başkan seçilmesi halinde yönetiminde yer alacak isimlerden Erdal Torunoğulları’nın Everton’da oynayan golcüyü Beşiktaş’a getireceği öğrenildi.

15 Ekim 2019, Salı 09:11
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Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun bombası!

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken, başkan adaylarının önemli hamleleri de ortaya çıkmaya başladı.

Yarışın favorileri arasında gösterilen Ahmet Nur Çebi’nin listesinde yer alması beklenen Erdal Torunoğulları’nın taraftarları mutlu edecek bir bomba için harekete geçtiği öğrenildi.

Torunoğulları’nın bombasının Everton’da oynayan Cenk Tosun olduğu belirtildi. Torunoğulları, Cenk’in Gaziantepspor’dan bedelsiz olarak alınmasında ve Everton’a rekor ücretle satılmasında önemli rol oynamıştı.

Kaynak: Star

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