MENÜ

Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye Kupası zaferi için oyuncularına prim müjdesi verdi.

01 Mart 2022, Salı 07:23 Son Güncelleme:
- A +
Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaşlı oyunculara prim müjdesi

Beşiktaş ’ta gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Kayserispor maçına çevrildi. Siyah-Beyazlılar çeyrek final maçında galip gelerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Teknik direktör Önder Karaveli kupayı sezonunun en önemli hedeflerinden biri olarak belirlerken, yönetim de bu konuda işi sıkı tutuyor. Kayserispor maçı öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi’nin takımla bir konuşma yaparak kupa zaferi için prim açıklaması bekleniyor. Beşiktaş kupayı kazanarak Avrupa biletini en kolay yoldan almanın planlarını yapıyor. 

Taraftardan destek bekleniyor

Siyah-Beyazlı yönetim, yarın akşam Vodafone Park’ta oynanacak Kayserispor maçında taraftarının tribünleri doldurmasını bekliyor. 65 TL ile 525 TL arasında satışa sunulan biletlerin büyük bölümünün dün itibarıyla satılmamış olmasından dert yanan idareciler, mutlu son hedefledikleri Türkiye Kupası’nda taraftarlarının tam desteğini istiyor.  

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...