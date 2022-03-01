Beşiktaş ’ta gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Kayserispor maçına çevrildi. Siyah-Beyazlılar çeyrek final maçında galip gelerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Teknik direktör Önder Karaveli kupayı sezonunun en önemli hedeflerinden biri olarak belirlerken, yönetim de bu konuda işi sıkı tutuyor. Kayserispor maçı öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi’nin takımla bir konuşma yaparak kupa zaferi için prim açıklaması bekleniyor. Beşiktaş kupayı kazanarak Avrupa biletini en kolay yoldan almanın planlarını yapıyor.

Taraftardan destek bekleniyor

Siyah-Beyazlı yönetim, yarın akşam Vodafone Park’ta oynanacak Kayserispor maçında taraftarının tribünleri doldurmasını bekliyor. 65 TL ile 525 TL arasında satışa sunulan biletlerin büyük bölümünün dün itibarıyla satılmamış olmasından dert yanan idareciler, mutlu son hedefledikleri Türkiye Kupası’nda taraftarlarının tam desteğini istiyor.