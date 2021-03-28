Beşiktaş’ta kaynak arayışları sürekli devam ederken sıkışıklığın yaşandığı anlarda Başkan Çebi, müdahale ediyor.

Son olarak UEFA’nın açıkladığı ceza yaptırımı gündeme gelirken Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, bu sorunu da kısa süre içerisinde çözdü.

400 MİLYON TL KEFALET VE 100 MİLYON TL NAKİT-

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; Çebi’nin siyah beyazlı kulüpte başkan olarak göreve geldiğinden bu yana toplam 400 milyon TL’lik kefalet verdiği öğrenildi.

Ayrıca başkan olarak kulübe ayak bastığı ilk zamanlarda da 100 milyon TL nakit veren Ahmet Nur Çebi’nin toplam 500 milyon TL’lik kaynağın siyah beyazlı kulübe girmesini sağladı.





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