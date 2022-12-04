Ahmet Nur Çebi’den Beşiktaş akademisine ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol Akademi’ye gerçekleştirdiği ziyarette; Futbol Altyapı ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Futbol Gelişim Direktör Halim Okta ve Futbol Akademisi İdari Menajeri Suat Taştan ile Akademi Antrenörleriyle bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, ziyaretin sonunda Beşiktaş Futbol Akademisinde bugün oynayacakları Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi. Daha sonra Çebi, teknik-idari ekip ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.