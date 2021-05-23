ING Basketbol Ligi Play Off Yarı Final karşılaşmasında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i 96-66 yenerek seriyi 3-0 tamamladı ve ilk finalist oldu. Bu maç sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi, maçı izleyenler arasında yer alan Atiba ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı, "Atiba'yla sözleşme 'Canı ne zaman isterse gider, ne zaman isterse kalır' şeklinde... Atiba ile sözleşme için konuşacak bir şey yok, istediği kadar burada kalır. Yani seçime girip bizi yerimizden bile edebilir. Çok seviliyor." ifadelerini kullandı.



