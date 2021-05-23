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Ahmet Nur Çebi'den Atiba Hutchinson açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Icrypex - Anadolu Efes maçı sonrasında Atiba ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi, "Atiba ne kadar kalmak isterse burada o kadar kalır" ifadelerini kullandı.

23 Mayıs 2021, Pazar 19:24 Son Güncelleme:
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Ahmet Nur Çebi'den Atiba Hutchinson açıklaması

ING Basketbol Ligi Play Off Yarı Final karşılaşmasında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i 96-66 yenerek seriyi 3-0 tamamladı ve ilk finalist oldu. Bu maç sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi, maçı izleyenler arasında yer alan Atiba ile ilgili gelen soruya da cevap verdi. 

Beşiktaş Kulübü Başkanı, "Atiba'yla sözleşme 'Canı ne zaman isterse gider, ne zaman isterse kalır' şeklinde... Atiba ile sözleşme için konuşacak bir şey yok, istediği kadar burada kalır. Yani seçime girip bizi yerimizden bile edebilir. Çok seviliyor." ifadelerini kullandı. 

 


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