Beşiktaş eski İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman’ın kararının ardından FANATİK’e konuştu.

Seçimde adaylar arasında yer alması beklenen Çebi, “Beşiktaş Başkanı bir karar almış. Kendi ve yönetimin verebileceği bir karardır bu ve tek taraflıdır. Yorum yapmak bizlere düşmez. Kulüp başkansız, yönetimsiz kalmaz. Bizlere bir şey düşerse elimizi taşın altına sokmasını da biliriz. Camiadan ilgi ve alaka en üst düzeyde. Bugünden konuşmak erken ve yanlış olur. Umarım her şey kulübün geleceği açısından iyi olur. Beşiktaş hepimizin, hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.