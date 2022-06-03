Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Anıtkabir ziyareti

29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen, 1 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak göreve başlayan Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen, 1 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak göreve başlayan Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Çebi ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Aslanlı Yol'dan yürüyerek ulaştıkları Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktılar ve saygı duruşunda bulundular.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Kurtuluş Savaşı’na giderken annenizi ve kız kardeşinizi emanet ettiğiniz Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Başkanı ve yeni Yönetim Kurulu olarak tekrar huzurunuzda olmanın şerefini yaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümüyle birlikte, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 120. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz.

Zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü; Kurtuluş Savaşı’na giderken yola çıktığınız yerde; Beşiktaş’ta, yüce emanetinizin bekçisi olmayı ilelebet sürdürecektir.

Açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize and içeriz.

Bu vesileyle huzurunuzda tüm şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi; hürmetle, minnetle ve rahmetle anıyoruz.



