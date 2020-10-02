Ahmet Nur Çebi umutlu konuştu: Güneşli günlere ulaşacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kulüp dergisinin ekim sayısında camiaya ve taraftarlara seslenen Çebi, şunları söyledi: “İki büyük kampanya gerçekleştirdik. Her zamanki gibi ‘Bırakmam Seni’ kampanyasını en yukarılara taşıdınız. Zorlu geçen bu sıkıntılı dönemde göstermiş olduğunuz büyük ilgiden dolayı tüm Beşiktaş camiası adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Geride bıraktığımız bu zorlu altı ayda, birçok kurum ekonomik sıkıntılar yaşadı. Buna karşın, yeni sezon öncesi birçok önemli markayla sponsorluk anlaşması imzaladık ve kulübümüze finansman desteği sağladık.” Bu denli sıkıntılı aylarda kulübümüze olan desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza buradan ayrıca teşekkürlerimi iletmek isterim” diye konuştu.

‘Limit çemberi yüzünden...’

“Gerek artık hayatımızın bir parçası olan pandemiden gerekse TFF’nin limit talimatlarından ötürü engebeli bir yolda ilerlemek zorunda kaldık. Çevremizi saran limit çemberinden ötürü Beşiktaş’ın yararına olabilecek en ufak ihtimali bile göz ardı edemezdik. Transferlerimizi yaparken, kulübün tek bir kuruşunu dahi boşa harcamamak düşüncesi kafamızda hakim olan düşünceydi. En nihayetinde, değerli Sergen Yalçın hocamızla da birlikte güzel bir uyum içinde çalışarak futbol takımımızı yeni sezona hazır hale getirdik.”

‘Altyapıdan gelenleri artıracağız’

"Takımımızın bu süreçte elbette kaybedeceği puanlar olacaktır. Günün sonunda, elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağımızdan ve güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok, sizlerin de olmasın. Altyapıdan çıkaracağımız futbolcu miktarını çoğaltarak onların satışlarından sağlanacak gelirlerden faydalanmak, kulübümüzün ekonomisi açısından elzem olmuştur."