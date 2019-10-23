Ahmet Nur Çebi, Ümraniye’ye adım attı

Beşiktaş Kulübü’nün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün mazbatasını almasının ardından dün de yönetimdeki kurmaylarıyla Ümraniye’ye çıkarma yaptı. Çebi, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı’yla bir araya geldi. Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri; Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları da yer aldı. Yeni Başkan’a takımla ilgili olarak bilgilendirmede bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, “Yeni bir sistem ve yeni bir takımla yola çıktık. Eksikler ve şanssızlıklar sebebiyle kayıplar yaşadık. Ancak ligde kaybedilen bir şey yok. Buradaki sorumluluğumu ve beklentilerinizi biliyorum. Beşiktaş’ı hak ettiği seviyeye taşımak ve başarılar kazandırmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘Devre arasında...’

Abdullah Avcı’nın bilgilendirmesinin ardından tecrübeli teknik adama teşekkür eden Başkan Ahmet Nur Çebi, hocasına güven verdi. Çebi, “Sadece takımın başarısına odaklanmanızı istiyorum. Kulüpteki geleceğinizle ilgili olarak ortaya atılan iddiaları görmezden gelin. Devre arası öncesinde oturup takımın son durumunu ve gelecek gidecek isimleri konuşuruz. Hepimiz, Beşiktaş’ın menfaatleri için buradayız. Önce Braga sonra da Galatasaray derbisinden galibiyet bekliyorum” sözlerini sarf etti.

'Yapmanız gerekeni biliyorsunuz'

Başkan Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı’yla yaptığı görüşmenin ardından takımla da biraraya geldi. Bir konuşma yapan Çebi, “Ben yaklaşık 13, 14 ay önce aranızdan ayrıldım. Şimdi arasına Başkan olarak geri döndüm. Artık yeni bir dönem başlıyor. Bana güvenin, ben sizin yanınızdayım. Bütün sorunlarınızı zaman içerisinde çözeceğim. Özellikle ilk çözmem gerekenleri biliyorum. Ben, bana düşen görevlerin farkındayım. Sizler de yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Sizlere başarılar diliyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız hocam beni aradığında koşup buraya geleceğimden emin olabilirsiniz. Belki size söylenenler bugüne kadar yapılmamış olabilir. Ama beni, buradaki eski arkadaşlarımın hepsi beni bilir. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım” dedi.