Ahmet Nur Çebi: Türk Futbolu’nda birlik ve beraberlik olsun istiyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başlattıkları ‘Bırakmam Seni’ kampanyası ve Siyah-Beyazlı kulübün gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Dün sabah Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Çebi, bağış kampanyalarına hem kendi camialarından hem de rakip takımların taraftarlarından gelen destek sebebiyle mutlu olduğunu söyledi. Başkan, “Artık Türk Futbolu’nda birlik ve beraberlik olsun istiyorum. Kampanyamıza katılanlara bakıyorum; birçok Galatasaraylı ve Fenerbahçeli dostlar da destek olmaya başlamışlar. Manevi anlamda yaptıkları bu destek, birlik ve beraberlik anlamında çok önemli. Ancak benim kendi camiamın önce kendisi birlik ve beraberlik içerisinde olmalı. Bu kampanyanın manevi anlamda çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Bu bağış kampanyası, öze dönüş projemiz konusunda bir milat olacaktır” diye konuştu.

‘Yıldırım Demirören bize destek verdi’

Yönetim olarak camiadan büyük destek gördüklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, kulübün önceki başkanlarından Yıldırım Demirören’le alakalı da övgü dolu sözler sarf etti. Çebi, “Yıldırım Demirören’in medyasından faydalanıyoruz. Medya olarak bize destek verdi. Bu saatten sonra nasıl destek vereceğini bilemiyorum. Beşiktaşlıdır ve başkanlık yapmıştır. Destek vereceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

‘Beni Abdullah ağabeye emanet ettiler’

Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Abdullah Kiğilı’nın kendisindeki yerinin ayrı olduğunu söyleyen Beşiktaş Kulübü’nün 1 numarası, “Ben İstanbul’a üniversiteye geldiğim zaman annem ve babam burada değildi. Beni Abdullah ağabeye emanet ettiler. Abdullah ağabey; bize oturmayı, kalkmayı öğretti. Ona binlerce kez müteşekkirim. Ama beni Fenerbahçeli yapamadığı için de çok üzgün olduğunu biliyorum” yorumunu yaptı. Başkan Çebi, ek olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un babası Rahmi Koç’un da kulübe büyük katkılarının olduğunu belirterek, “Rahmi Koç, işin başından beri var. Geldiğim günden beri kendisiyle görüşüyorum. Sürekli bizi destekliyor” sözlerini sarf etti.