Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park’ta gerçekleştirilen ziyarette, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan ve Fırat Fidan da hazır bulundu.

Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler, Senica Kulübü temsilcileriyle iş birliği yapılabilecek konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çebi, ziyaretin sonunda Senica Kulübü Başkanı Duda’ya Beşiktaş forması hediye etti.