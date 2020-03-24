Ahmet Nur Çebi: Sezonlar birleşmez lig böyle tescil edilir!

Süper Lig'in ertelenmesi sonrasında geleceği tartışılırken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili yapılan planlamalara değindi. Hükümetin programına göre hareket edeceklerini ve destekleyici olacağını belirten Başkan Çebi, şöyle devam etti: "Sonuç itibarıyla bu süreç çok çabuk halledilebilirse 17 Nisan olmaz Nisan sonu olur, Mayıs olur, Haziran ortasında ligi bitirebilirsiniz. Süreç uzarsa alternatif olarak dillendirebileceğimiz şeyler var. Kriz bitmediği takdirde, liglerin tamamıyla, sportif faaliyetleri durdurmamız gerekiyor. Bir sonraki seneye de taşıyamazsınız, o durumda da yapılacak tek bir şey vardır; ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu ama ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum."

'OYNANMAMIŞ SAYABİLİRİZ'

"8 tane maç oynanmadan hangi takımın hangi durumda hakkını alamadığını tespit etmek çok zor olacaktır. Şahsi fikrim, inşallah bu süreç uzamaz, hak eden hak ettiği gibi derecesini alır ama şayet uzarsa kesinlikle bu sene liglerin oynanmamış kabul edilmesini benim tercihim olarak söyleyebilirim. Sonuçlar nereye gidecek bilmiyorum ama bu sene lig oynanmadı deyip noktayı koymamız gerekebilir. Biz buna hazırız."

YABANCILAR VAZGEÇTİ, EVLERİNDE BEKLİYOR

"Her takımda olduğu gibi bizim takımda da yabancı futbolcuların yurt dışına gitmek için talepleri oldu, haklı olarak. Biz bunun bir zorunluluk olduğunu, tatil olmadığını belirttik, izah ettik. Futbolcular zeki insanlar; 'Doğru diyorsunuz' diyerek bu talepleri geri çekti. Hepsi evinde bekliyor."

AVRUPA KUPASI BİLETİ İÇİN SON 5

"Avrupa kupaları zaten en büyük sorun. UEFA ve FIFA'nın karar vermesi gerekecek, bekleyip görmemiz lazım. Benim tercihim sonuç itibarıyla kulüplerin son 5 yıllık başarı durumuna göre alırsınız, onlar sizi getirir. Türkiye'yi temsil eder eğer lig oynanmamış kabul edilirse. Geriye dönük daha önce 5 tane dönemin sonuçları Avrupa'ya gidebilecek takımları belirleyebilir."