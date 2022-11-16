Ahmet Nur Çebi, şehit aileleriyle buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin özel davetli olarak gelen şehit aileleri ile bir araya geldiği buluşmada, Beşiktaş'ın TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan da yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş sıcak bir yuvadır. Bu çocuklarımız takım ayırt etmeksizin bize emanet. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" dedi.

Vodafone Park’ta; saha, tribünler ile soyunma odasını gezen şehit aileleriyle tek tek ilgilenen Ahmet Nur Çebi, çocuklara Beşiktaş forması hediye ederek imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.