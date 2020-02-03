Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk Sergen’le gelecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu.

Ligde yapılan hakem hatalarına dikkat çeken Çebi, “Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR’a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir” dedi.

Finansal olarak karşılarına çıkan problemleri çözmeye çalıştıklarını belirten Çebi, “Beşiktaş, Türk sporunun 117 yıllık sarsılmaz temel taşıdır. Bu zorlu dönemde camiamızdan çıkan Sergen Yalçın’la birlikte şampiyonlukların geleceğine inancımız tamdır” açıklamasını yaptı.