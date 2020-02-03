Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk Sergen’le gelecek

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisine yaptığı açıklamalarda Sergen Yalçın’la birlikte şampiyonluklarda iddialı olacaklarına yönelik inancını belirtti.

03 Şubat 2020, Pazartesi 07:08 Son Güncelleme:
- A +
Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk Sergen’le gelecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu.

Ligde yapılan hakem hatalarına dikkat çeken Çebi, “Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR’a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir” dedi.

Finansal olarak karşılarına çıkan problemleri çözmeye çalıştıklarını belirten Çebi, “Beşiktaş, Türk sporunun 117 yıllık sarsılmaz temel taşıdır. Bu zorlu dönemde camiamızdan çıkan Sergen Yalçın’la birlikte şampiyonlukların geleceğine inancımız tamdır” açıklamasını yaptı. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...