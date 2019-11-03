Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk için el sıkıştık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası olarak Kara Kartal’ı dünkü Antalyaspor mücadelesinde yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde Antalya’da Çarşı ve Lara Kartal Yuvası mağazalarında taraftarlarla bir araya gelen Çebi, yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinliklerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, taraftara mesaj gönderdi. Başarılı yönetici, “Her şeyin ilkini yaşıyoruz. İlk deplasman, ilk galibiyetler... İnşallah devamı gelecek. Kartal Yuvaları bizim için taraftarlarla buluştuğumuz en önemli yerlerden bir tanesi. Doğaçlama bir ‘Omuz omuza Kartal Yuvaları’ hadisesi başladı. Bunu sadece taraftar kendisi başlattı. Biz de yöneticiler olarak destek vermeye başladık. Onun etkisini de cirolardan görüyoruz. Kazancımız, neredeyse 2’ye 3’e katlanmış vaziyette” açıklamasını yaptı.

‘Bir kuruş bile önemli’

Siyah-Beyazlı futbolseverlerin ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ahmet Nur Çebi, “Taraftarımızın bizi destekleyecekleri en önemli şeyler stada gelmek ve Kartal Yuvası’ndan yaptıkları alışverişlerin bizim bütçemize katkı sağladığını bilmeleri. Onun dışında ne isteyebiliriz ki onlardan. Var olsunlar, Beşiktaş’ı desteklemeye devam etsinler. En azından şundan huzurlu olsunlar ki Beşiktaş’ın burada harcadığı bir kuruş bile bizim için çok önemli ve sokağa atılmayacak” yorumunda bulundu.

‘En iyisini yapacaklar’

Süper Lig’de şampiyonluğa olan inançlarının tam olduğunu belirten Çebi, “Biz şampiyonluk için sabah (dün) kahvaltıda futbolcularımızla konuştuk, el sıkıştık şampiyon olmak için, inşallah da olacağız. Söz aldım ama onlar en iyilerini yapacaklarının sözünü verdiler. Bu bizim için yeterli” sözlerini sarf etti.

‘Önce bütçeyi ayarlamak lazım’

Kulübün mali durumu ve transfer politikalarıyla ilgili olarak da konuşan Çebi, “Durum ortada. Önce bütçemizi ayarlamamız lazım. Bu saate kadar gündemimize; Talisca, Cenk Tosun ve Aboubakar gelmedi. Gelirse zaten kendileri buraya gelmiş olacaklar. Yani biz gelmeyecek kimsenin gündemde kalmasını Beşiktaş adına doğru bulmuyoruz. Bizim bütçemize uygun düşerlerse varlar yoksa yoklar, şov yok. Yapacağınız transferleri şov amaçlı yaparsanız bunun katkısı olmaz. Biz, bonservisi olmayan, geleceğe ışık tutabilecek futbolcuları seçerek ilerlemek istiyoruz. Buna belki taraftarlarımız çok üzülebilir ama ben Beşiktaş’a yalan söylemeyeceğim diye geldim. Dürüst olacağım, açık ve şeffaf olacağım. Amacımız ileriki Beşiktaş’ı çok daha güçlü hale getirmek” dedi.