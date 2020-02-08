Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluğa inanıyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve gelmesinin ardından her maç öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde takımla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu tutumunu, Gaziantep karşılaşmasının hazırlıkları sırasında da sürdüren Çebi, dün teknik ekip ve oyuncularla buluştu. Tecrübeli yönetici, ligde önlerindeki periyodu maç maç görüp oyuncularından kazanmaya devam etmelerini istedi. Tesislerde gerçekleştirilen yemeğin ardından bir konuşma yapan Çebi, “Şubat ayında elimizde 3 hedeften sadece biri kaldı. Şu anda biraz geride olsak da ben şampiyonluğa inanıyorum. Kazanma serimizi sürdürüp sezon sonuna kadar oyun olarak üstüne koymaya devam edersek mutlu sona ulaşma şansımızın en az rakiplerimizinki kadar olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Mücadele edin yeter’

Yönetim olarak üstlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını kaydeden Çebi, “Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım, işimizi en iyi şekilde yapabilmek için büyük emek sarf ediyoruz. Sizler de saha içerisinde her türlü mücadeleyi verin yeter. Biz elimizden geleni yaptığımız sürece başarı kendiliğinden gelecektir” diyerek oyuncular ve teknik ekibe hedefi gösterdi.

Orhan Yıldırım